Pesquisa sobre Nancy Guthrie se extiende a México

En un nuevo giro en el caso del secuestro de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, medios afirmaron, citando a autoridades, que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) intenta averiguar si la mujer fue trasladada a México.

TMZ, una revista del medio de espectáculos que ha seguido de cerca el caso Guthrie y que afirma haber recibido notas pidiendo rescate por Nancy, señaló este miércoles que, de acuerdo con fuentes policiales involucradas en la investigación, el FBI se puso en contacto con fuerzas federales mexicanas, con el objetivo de que difundan la noticia del secuestro y la posibilidad de que la madre de Savannah haya sido trasladada a México.

El medio, subrayó que no hay pistas sólidas del paradero de Nancy y que un eventual traslado habría ocurrido días después del secuestro, no de inmediato.

Autoridades mexicanas

El diario “The New York Post” dijo que sus fuentes le confirmaron, asimismo, que el FBI está en contacto con las autoridades mexicanas como parte de los esfuerzos de búsqueda. Las fuentes señalaron que, por el momento, no hay pruebas de la implicación de algún cártel en el secuestro de Nancy. La mujer de 84 años fue vista por última vez en su casa de Arizona el 31 de enero y fue reportada como desaparecida al día siguiente.