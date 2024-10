Petro plantea elección de jueces por voto popular

Durante la posesión de Elizabeth Becerra Cornejo como nueva magistrada de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sorprendió a los asistentes al mencionar la elección de jueces por voto popular como lo propuso México.

El jefe de Estado también señaló la relación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial “pasa por días traumáticos”. Las palabras llegan el mismo día en el que la Corte Constitucional tumbó la facultad de contratación directa otorgada al Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir) para la construcción de vías regionales.

Respecto a la idea de elegir a los jueces por voto popular, como lo planteó el expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró, “México lo ha sentido tanto que ya lo propuso: la elección popular de jueces. No sé si es el camino. Eso no pasa porque sí, pasa porque el pueblo ve que el deseo de cambio no lo permiten las doctrinas jurídicas las cuales deben fluir con la vida. Las instituciones no son estáticas”.

Reacciones

Esta idea ha generado algunas reacciones como la del exfiscal Francisco Barbosa quien aseguró en su cuenta de X: “Hoy (martes) el presidente @petrogustavo habló por primera vez de elección popular de jueces como en México. Mucho cuidado con eso. Tenemos que estar alerta. Colombia no ha caído y ha sostenido sus institucionalidad por la rama judicial en estos 2 años. Estemos atentos porque en cualquier momento nos pueden salir con una sorpresa”.

El expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, le dijo a El Tiempo que no era partidario de esta propuesta y que eso equivale a politizar la administración de justicia.