Petro y Trump anuncian lucha contra el narco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este martes la reunión que sostuvo en la Casa Blanca con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y aseguró que ambos gobiernos acordaron trabajar conjuntamente en temas de lucha contra el narcotráfico, en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Las declaraciones fueron entregadas por el mandatario estadounidense tras el encuentro oficial realizado en Washington.

Diálogo sobre antinarcóticos

Al ser consultado por la prensa sobre si el tema del narcotráfico hizo parte de la agenda con el presidente Petro, Trump respondió afirmativamente y resaltó el tono del encuentro.

“Sí, lo hicimos, trabajamos en ello y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me ofendió, porque nunca lo conocí. No lo conocía de nada. Nos llevamos muy bien”, afirmó el presidente estadounidense.

Aunque no entregó detalles concretos sobre los acuerdos alcanzados, Trump reiteró que ambos países avanzarán en este y otros asuntos de interés común, y calificó la reunión como “muy buena”.

Petro resalta el ambiente del encuentro bilateral

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se refirió a la cita durante declaraciones a la prensa desde la Embajada de Colombia en Washington, donde destacó el ambiente de diálogo y respeto mutuo.

“Desde aquí nace un camino en donde gente diferente, regímenes diferentes, maneras de pensar diferentes, poderes diferentes —porque tenemos nosotros un poder solo que es diferente— se pueden encontrar. No hay necesidad de boxear, no nos golpeamos, no nos arañamos, nos sonreímos. I like you, me dijo él”, señaló el mandatario colombiano.

El jefe de Estado subrayó que el encuentro se desarrolló sin tensiones y descartó cualquier trato despectivo hacia Colombia.

“Fue una reunión sin humillaciones de ningún tipo, en la que tratamos de encontrar soluciones de acuerdo a la experiencia entre dos naciones alrededor de problemas concretos”, sostuvo Petro.

Antes de reunión, Colombia extradita a capo

Gustavo Petro extraditó en la madrugada de ayer martes a un capo del narcotráfico a Estados Unidos, horas antes de que se reuniera en la Casa Blanca con el mandatario Donald Trump.

Presionado por Washington, el mandatario izquierdista reanudó las extradiciones de cabecillas criminales suspendidas durante meses en medio de frustradas negociaciones de paz con los grupos armados.