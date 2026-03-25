Petróleo mexicano llega a 91.84 dólares

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el barril de petróleo nacional repuntó a 91.84 dólares este martes, después de caer a 87.90 el lunes y cotizar cerca de 100 el viernes por primera vez desde julio de 2022.

Los registros del Banco de México (Banxico) muestran que el hidrocarburo nacional acumula un repunte de 71.3 % o 38.22 dólares en lo que va de 2026.

La mezcla mexicana de exportación subió de la mano del petróleo estadounidense, su principal referencia y conocido como West Texas Intermediate (WTI), cuya cotización finalizó este martes en 92.35 dólares.

El director de PetroIntelligence, Alejandro Montufar, ve probable que la diferencia entre la mezcla mexicana y el WTI continúe siendo más estrecha de lo habitual, mientras el riesgo geopolítico por el conflicto en Medio Oriente, las restricciones en la oferta global y los cambios en la demanda de refinación sigan persistiendo.

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) logró desligarse de sus pares estadounidenses y acabó el martes en 65 mil 775 puntos, al elevarse 2.2 % y fue su mejor día de las últimas tres semanas.