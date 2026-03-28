Petróleo mexicano supera los 100 dólares por barril

El barril de petróleo mexicano rompió ayer viernes el techo de 100 dólares y cotiza por arriba del crudo estadounidense por segundo día consecutivo.

Los petroprecios son impulsados por la intensidad del conflicto militar en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, donde transita 20 % del crudo y derivados consumidos en todo el mundo.

Israel bombardeó instalaciones nucleares y siderúrgicas de Irán, que respondió con ataques a lo largo del Golfo Pérsico.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió el plazo otorgado a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, manteniendo vigente la amenaza de ataques contra sus instalaciones energéticas.

Petróleos Mexicanos dio a conocer que exportó el barril de crudo en 100.01 dólares y es la primera vez que supera esta marca desde el 4 de julio de 2022, meses después de la invasión de Rusia en Ucrania, que sigue vigente.