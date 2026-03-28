﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Petróleo mexicano supera los 100 dólares por barril

Marzo 28 del 2026
Petróleo mexicano supera los 100 dólares por barril

El barril de petróleo mexicano rompió ayer viernes el techo de 100 dólares y cotiza por arriba del crudo estadounidense por segundo día consecutivo.

Los petroprecios son impulsados por la intensidad del conflicto militar en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, donde transita 20 % del crudo y derivados consumidos en todo el mundo.

Israel bombardeó instalaciones nucleares y siderúrgicas de Irán, que respondió con ataques a lo largo del Golfo Pérsico.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió el plazo otorgado a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, manteniendo vigente la amenaza de ataques contra sus instalaciones energéticas.

Petróleos Mexicanos dio a conocer que exportó el barril de crudo en 100.01 dólares y es la primera vez que supera esta marca desde el 4 de julio de 2022, meses después de la invasión de Rusia en Ucrania, que sigue vigente.

﻿