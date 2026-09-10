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Petróleo supera los 100 dólares desde julio

Septiembre 10 del 2026

El precio internacional del petróleo superó este miércoles los 100 dólares por barril por primera vez desde julio, impulsado por la nueva escalada entre Estados Unidos e Irán y el temor a mayores interrupciones del suministro mundial.

El Brent, referencia internacional, subió alrededor de 2.7 % hasta 100.57 dólares por barril para los contratos con entrega en noviembre, mientras el crudo estadounidense avanzó cerca de 2 % y cotizaba en torno a 95 dólares.

El salto se produjo después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informara que sus fuerzas destruyeron cinco petroleros vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní.

Tras los ataques, la Guardia Revolucionaria advirtió que todos los petroleros presentes en aguas de Kuwait y Bahrein deberían evacuar la zona, aumentando el temor de los mercados a una nueva escalada.

La guerra iniciada tras el ataque a gran escala de Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero provocó el casi cierre del Estrecho de Ormuz, por donde normalmente circula alrededor de una quinta parte del suministro mundial de crudo.

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