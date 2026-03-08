Pezeshkian se disculpa por atacar a sus vecinos

El presidente de Irán se disculpó el sábado por los ataques a “países vecinos” mientras sus misiles y drones volaban hacia los estados árabes del golfo Pérsico y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazaba con que el país sería “golpeado muy duro”.

El presidente Masoud Pezeshkian, que forma parte del consejo de liderazgo de tres miembros que supervisa Irán desde que el líder supremo, el ayatola Ali Jamenei, fuera asesinado en el ataque aéreo del 28 de febrero que inició la guerra, dio el mensaje una semana después del inicio de un conflicto que ha sacudido los mercados globales y dejó al propio liderazgo de Irán debilitado tras cientos de ataques aéreos israelíes y estadounidenses.

Pezeshkian también rechazó el llamado de Trump para que Irán se rinda incondicionalmente.

“Ese es un sueño que deberían llevarse a la tumba”, dijo.

El mensaje, que aparentemente fue filmado con prisa, volvió a subrayar el limitado poder que ejercen los líderes de la teocracia sobre el grupo paramilitar Guardia Revolucionaria, que controla los misiles balísticos que apuntan a Israel y otros países.