Pfizer sin permiso para venta al público de vacuna

La empresa estadounidense Pfizer informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no le ha autorizado la venta al público de su vacuna actualizada contra covid-19.

Por lo que solo se están aplicando dosis de Pfizer en el sector público, en la Campaña Invernal de Vacunación 2025-2026, junto con la vacuna actualizada de la empresa Moderna.

“En el ámbito privado, la liberación de los lotes de vacuna para covid-19, por parte de las autoridades regulatorias aún se encuentra en proceso. En Pfizer mantenemos una colaboración estrecha y permanente con dichas autoridades para avanzar en este procedimiento a la brevedad posible”, expuso en un comunicado.

Vacuna actualizada

La farmacéutica explicó que su biológico está actualizado y protege contra la variante de covid-19 que circula en la actualidad, es decir, la denominada LP.8.1.

“La vacuna actualizada contra covid-19, adaptada a la variante LP.8.1, se encuentra disponible en el sector público y se está aplicando de manera gratuita, conforme a lo anunciado por las autoridades de Salud en México. Este avance representa un paso relevante de cara a la temporada invernal y al incremento de enfermedades respiratorias en la población”, refirieron.

El pasado 14 de octubre inició la Campaña Invernal de Vacunación, y se anunció que por primera vez el Gobierno Federal aplicaría vacunas actualizadas contra covid-19, de la empresa Moderna.

Venta

Román Saglio, director de Alianzas Comerciales para América Latina de Moderna, detalló que la administración de Claudia Sheinbaum les compró alrededor de 10 millones de dosis; y hasta ese momento habían entregado cuatro millones 800 mil dosis.

La vacuna actualizada de Moderna con tecnología ARNm, también protege contra la variante LP.8. 1 de covid-19.