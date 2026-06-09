Pide AI proteger protesta de mujeres buscadoras

Amnistía Internacional llamó a las autoridades mexicanas a garantizar la seguridad y el derecho a la protesta pacífica de los colectivos de mujeres buscadoras que prevén movilizarse el próximo 11 de junio en la Ciudad de México, en coincidencia con el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un comunicado, señaló que miles de personas participarán en la marcha organizada por mujeres que buscan a familiares desaparecidos, muchos de ellos presuntamente reclutados por grupos criminales o asesinados por resistirse a ello.

De acuerdo con Amnistía Internacional, al 25 de mayo de 2026 el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba 134 mil 460 personas desaparecidas o no localizadas en México.

Sostuvo que ante la falta de apoyo suficiente de las autoridades, numerosas mujeres han encabezado por cuenta propia las labores de búsqueda de sus familiares.

Las convocantes a la movilización han planteado como principales demandas justicia para las personas desaparecidas, mayores condiciones de seguridad y la aceptación de apoyo internacional para fortalecer las tareas de búsqueda.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, afirmó que la inauguración del Mundial brindará una plataforma para visibilizar la crisis de desapariciones en el país y recordó que miles de mujeres aprovecharán la atención internacional sobre el evento para exigir respuestas de las autoridades.