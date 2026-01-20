Pide Alfonso Ramírez Cuéllar eliminar el fuero

El diputado federal por Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, hizo votos para que en la reforma electoral en puerta se impulse la eliminación del fuero constitucional para las y los funcionarios públicos.

Entrevistado al interior del recinto legislativo de San Lázaro, el congresista advirtió que el fuero se ha convertido en fuente de impunidad para muchos.

Calificó este mecanismo como “una vergüenza y privilegio que ya resulta inaceptable”, al considerar que “el fuero en muchos sentidos se ha convertido en una fuente de impunidad”.

Ramírez Cuéllar encabezó el foro Sistema Nacional Anticorrupción, donde informó que han iniciado formalmente una serie de consultas, debates y discusiones para confeccionar lo que será el Plan Nacional Anticorrupción, que se traducirá en una reforma constitucional y legal.

El objetivo, dijo, es “generar un Plan Nacional Anticorrupción, fortalecer el plan sectorial que ha emitido la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno”.

El legislador señaló que la corrupción representa un problema estructural que afecta al país.