Pide AMLO a los medios respetar dicho proceso

El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó la colaboración de los medios de comunicación “para que si hay un tema que no debemos tocar, nos autolimitemos para que no sé de ningún motivo y no violemos la normatividad”, esto en su primera conferencia en el periodo de campañas.

En este periodo de campañas que restringe los posicionamientos de las y los funcionarios públicos respecto a diversos temas por las disposiciones legales. No se pueden promocionar programas ni logros de gobierno, entre otros.

En medio de las restricciones temáticas, dijo que tenía pensado leer una parte de su último libro “Gracias”, pero retomando sus capítulos históricos. Una especie de seminario histórico para recoger las enseñanzas de nuestros héroes.

“Vamos a hablar de Hidalgo, ¿qué hizo Hidalgo? Vamos con Morelos, vamos a hablar de Juárez, vamos a hablar de Zapata, de Madero. La vida de Juárez, desde el movimiento de reforma, desde que gobernó Oaxaca hasta las leyes de reforma.

“O bien, la vida de Catarino Garza, ¿quién fue Catarino Garza? O el general Francisco Mujica o Heriberto Jara, héroes anónimos.

“Eso ayuda a entender el porqué de nuestro movimiento, porque estamos hablando de 20 reformas, porque queremos regresarle a la constitución su espíritu libertario, su espíritu justiciero, “que no tiene que ver con la justicia social, con la auténtica democracia, con las libertades. Que trataron de convertir la constitución para legalizar el predominio de un grupo sobre el interés popular”.