Pide AMLO no generar psicosis por intoxicaciones

En “la mañanera” de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no generar psicosis por el caso de intoxicaciones de estudiantes de secundaria en varias entidades del país.

A pregunta expresa sobre el tema, el Ejecutivo federal indicó que los análisis y las indagatorias continúan su marcha, por lo que pidió no adelantar criterios hasta que estas concluyan y se presenten los resultados. En aproximadamente 10 días se tendrán los resultados de dichas indagatorias.

Cabe recordar que los casos de intoxicación de adolescentes se han reportado en los estado de Chiapas, Veracruz e Hidalgo.

En este sentido, López Obrador compartió que “se está encontrando que no hubo droga y saben que como son [las intoxicaciones] un ‘fenómeno de comunicación’ que se da en estos tiempos, es importante que no haya psicosis, porque los puede llevar a cometer actos precipitados contra personas, repartidores, maestros. Entonces, [necesitamos] que actuemos con prudencia, que esperemos los resultados, pero no hay nada que tenga que ver con droga”.

Posteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador achacó que en esta situación tuvieron un papel importante las redes sociales, al generar miedo entre la población por esta problemática. “Antes, posiblemente había intoxicaciones por ingerir alimentos y no se sabía. Ahora, por las redes, se sabe todo, hay más comunicación (…) No se ha encontrado droga en el agua, se ha encontrado otro tipo de sustancias, elementos, pero no droga”, insistió.