Pide AMLO seguir fortaleciendo la democracia

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la ciudadanía a “seguir fortaleciendo nuestra democracia, que se está consolidando y siempre apostar a la vía pacífica y legal”.

López Obrador compartió que a dos días de la mayor de las elecciones a nivel nacional, un sector de la ciudadanía se ha manifestado como sorprendida y molesta con el triunfo de Claudia Sheinbaum y advirtió que “esos odios que se desatan con las transformaciones deben de evitarse por todos los medios”.

En ese sentido, aseguró que la explicación es que los ciudadanos de derecha “han sido desinformados” por los líderes de los partidos de oposición, así como por las oligarquías, los cuales, aseveró, menospreciaron al pueblo de México lo que resultó en un gran fracaso para ellos.

A una parte de la población “los han hecho vivir en una burbuja, por eso se sorprenden con los resultados electorales del domingo, todavía no lo internalizan, están como pasmados, sorprendidos, no esperaban eso. Aún cuando la realidad es otra, porque no quisieron ver la realidad y además porque fue mucho, ha sido mucho el bombardeo de mentiras”.

El ejecutivo federal se dirigió a las clases medias conservadoras y las llamó a la reflexión, a no dejarse manipular y a no albergar odios.

Aseguró que es importante mantener el respeto, “porque vamos a seguir y podemos mantener nuestra convivencia” y destacó que “una de las cosas más importante de este proceso, y eso se lo debemos a todos los mexicanos, es que los cambios se están dando de manera pacífica”.

Advirtió que los líderes del conservadurismo son hipócritas, mueven el dinero y son muy autoritarios y violentos.