Pide Claudia Sheinbaum a estados analizar Ley Esposa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre la “Ley Esposa”, aprobada recientemente en el Congreso de San Luis Potosí y que también se impulsa en Nuevo León, la cual establece que las candidaturas a la gubernatura deberán ser encabezadas por mujeres de cara a la siguiente elección.

Cabe mencionar que esta propuesta ha sido interpretada como una vía para postular a las esposas de los actuales mandatarios estatales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal consideró que el tema merece un análisis jurídico profundo y recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya cuenta con un esquema que garantiza la paridad de género en las candidaturas a gubernaturas, por lo que cuestionó la necesidad de imponer criterios adicionales a nivel estatal.

INE ya tiene determinado que sean 9 gobernadoras y 8 gobernadores

La presidenta explicó que, de cara a las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027, el INE tiene ya determinado que nueve candidaturas deberán ser encabezadas por mujeres y ocho por hombres, lo que asegura mayoría femenina y ha permitido incrementar el número de ellas al frente de los gobiernos estatales.

Sheinbaum destacó que este esquema ha contribuido a romper estereotipos históricos sobre la capacidad de las mujeres para gobernar.

Sheinbaum también reveló que solicitó al ministro en retiro, Arturo Zaldívar, analizar si estas disposiciones son jurídicamente viables, más allá de que sean impugnadas por algún partido político.

Rechaza criminalización de migrantes

En otro tema, en el marco del Día Internacional del Migrante, la presidenta recordó que México se escribe con “M” de migrante, a quienes reconoció como heroínas y héroes de la patria, y recordó que la posición del gobierno mexicano es la protección de los connacionales y la cooperación para el desarrollo entre las naciones para disminuir este fenómeno al invertir en los países con mayor pobreza y desigualdad.

Y luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreciera un mensaje a su nación con una narrativa de intimidación hacia las personas migrantes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su desacuerdo con la política migratoria estadounidense y rechazó que la frontera común sea una de las más inseguras del mundo.

Criticó que en el discurso del mandatario estadounidense se vuelva a criminalizar a la población migrante, así como a responsabilizar a la administración del expresidente Joe Biden de haber permitido el ingreso de personas extranjeras sin control.

Habla en mañanera sobre EE. UU. y Venezuela

Así también, la mandataria manifestó que todos los países del hemisferio deben oponerse a una intervención de Estados Unidos en Venezuela y abogar por una solución pacífica a este conflicto.

“No estamos de acuerdo con intervenciones e injerencias; estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos. Eso lo hacemos por convicción y por Constitución. Esa debería ser la posición de todos los países del hemisferio”, dijo en conferencia de prensa.

Claudia Sheinbaum señaló que esta siempre ha sido la posición de la nación y “sería gravísimo” que la presidenta de México estuviera de acuerdo con alguna intervención, porque, indicó, estaría incluso violando la Constitución.

Y luego que la Fiscalía General de la República (FGR) por medio de un juez obtuvo la anulación del criterio de oportunidad que le habían concedido al empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que tienen información respecto a este caso; sin embargo, debe ser la Fiscalía quien dé la información.