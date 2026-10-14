Pide Clouthier en boleta de NL un candidato honesto

La pugna de Morena en Nuevo León no se detiene. Durante la medianoche de ayer martes, Tatiana Clouthier lanzó una nueva crítica a Clara Luz Flores, la abanderada de su partido como coordinadora de transformación en la entidad y eventual aspirante a la gubernatura.

Tras una reunión con integrantes de su movimiento nuevo “Todos Con Conciencia”, la exsecretaria de Economía se pronunció para que la militancia morenista dé prioridad a una candidatura encabezada por “alguien que tenga la transparencia necesaria para salir sin pena con su familia y dar la cara al estado.

“Juntos podemos hacer la diferencia. Es momento de que nuestro Nuevo León tome la conciencia pero, sobre todo, la gente del movimiento, que tome la conciencia de la importancia que tiene que alguien que nos represente en la boleta sea alguien honesto”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

Tatiana Clouthier aseguró que los neoleoneses merecen lo mejor, y al enlistar las cualidades que debe tener cualquier aspirante a cargos públicos expresó que “claro que no es Clara” quien cumple con estos requisitos, en alusión a Clara Luz Flores.