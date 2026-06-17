Pide CNTE al Gobierno definir si continuará diálogo

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazaron las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acerca del cierre de una eventual mesa de diálogo y le exigieron definir de forma directa si su gobierno ya no está dispuesto a dialogar con el magisterio disidente.

Afirmaron que la interlocución “no está rota” por parte de la organización y reiteraron su disposición a retomar las conversaciones, a pesar de que insistieron en que cualquier acuerdo de fondo debe construirse directamente con la mandataria federal.

Que CSP defina si va a negociar con banqueros o pobres

Por lo anterior, Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 de la CNTE, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum definir si continuará las negociaciones con los maestros, que exigen la derogación de la ley del Issste de 2007, o con los banqueros, a quienes propone beneficiar con las Afores.

Hernández Morales también reclamó que los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no los apoyen.

“Queremos decir que los charros del SNTE ahora han guardado silencio absoluto, han cerrado sus oficinas aquí, en la Ciudad de México, no porque estén resguardando no sé qué cosa, sino porque tienen miedo de que la base movilizada les reclame”, aseguró.

Maestros cierran Paseo de la Reforma

A las 10:45 de ayer martes, maestros e integrantes de la Sección 14 (Guerrero) de la CNTE bloquearon Paseo de la Reforma, en su cruce con calle Rosales, enfrente del monumento de El Caballito.

Hasta las 10:30 llegaron dos Tsurus con bocinas y 15 minutos después cerraron un carril de Paseo de la Reforma, en dirección al Ángel de la Independencia.

“Pedimos que (Sheinbaum) cumpla con su compromiso que hizo cuando andaba en campaña por la Presidencia de la República. Este es un gobierno represor que reprime a los maestros, salió igual que los gobiernos priistas y que los gobiernos panistas”, afirmó Dario Bruno, de la Instancia de Coordinación Nacional Guerrero, de la CNTE, a través del sonido montado en los autos.

En conferencia de prensa, hecha durante el día 16 del paro nacional y del plantón instalado en la Ciudad de México, los dirigentes magisteriales sostuvieron que las movilizaciones continuarán luego de que la Asamblea Nacional Representativa acordó mantener la huelga y las acciones de protesta en la capital del país y en diversas entidades.