Pide Colosio modernizar refinería de Cadereyta

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, exigió a Petróleos Mexicanos (Pemex) presentar un programa calendarizado de modernización ambiental de la refinería en Cadereyta Jiménez, Nuevo León y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) hacer públicos los resultados de la inspección realizada a la planta tras los episodios de malos olores registrados en agosto.

El legislador sostuvo que la modernización debe contemplar la rehabilitación y ampliación de las plantas recuperadoras de azufre, el tratamiento de gases de cola, la recuperación de vapores en las operaciones de carga y descarga, un programa de detección y reparación de fugas, y el monitoreo continuo de emisiones en chimeneas con publicación de datos en línea, con metas de reducción, plazos de ejecución e indicadores verificables.

Explicó que esta refinería procesa alrededor del 17 % del crudo del país y su operación provoca la emisión de dióxido de azufre y de partículas, lo que afecta el derecho a un medio ambiente sano.

Recordó que en octubre de 2021 el Gobierno de Nuevo León informó un acuerdo con Pemex por mil 570 millones de pesos destinados a reducir en 90 por ciento las emisiones de la refinería, mientras que en mayo de 2023 el titular del Ejecutivo federal anunció una inversión adicional de 5 mil 689 millones de pesos para una nueva planta recuperadora de azufre. La suma de los anuncios supera los 7 mil millones de pesos.

Reportan olores intensos

Sin embargo, actualmente la refinería sigue identificada como la principal fuente de emisiones contaminantes. Incluso, durante el mes de agosto habitantes de nueve municipios del área metropolitana de Monterrey reportaron olores intensos semejantes a gas, azufre, amoniaco y plástico quemado presuntamente provenientes de esta refinería.