Pide CSP a mantener la calma ante brote de sarampión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos están vacunados contra el sarampión, por ello, hizo un llamado a mantener la calma, ya que la Estrategia para controlar los brotes de esta enfermedad funciona, como sucedió en Chihuahua, además de que hay 28 millones de vacunas disponibles en 21 mil 154 puntos en todo el país y cuya ubicación puede consultarse en dondemevacuno.salud.gob.mx.

“Lo importante en este momento es, a todas las familias que tienen hijas e hijos de los seis meses a los 12 años, si no se han vacunado, que se vayan a vacunar a su centro de salud. Si recibieron la primera vacuna hace seis meses o más, ya pueden recibir la segunda dosis. Entonces, hay que dar primero prioridad a las niñas y a los niños, y en ciertos estados a otro sector de edad y ya vamos a unificar todos los mensajes, porque es importante que sea un sólo mensaje en todo el país”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

“Pedirle a la gente que guarde la calma, la mayoría de las niñas y niños ya están vacunados y aquellos que no estén vacunados que acudan a vacunarse”, agregó.

Vacuna Patria tuvo algunos problemas para su producción

Y luego de que firmó un acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex, Liomont y la farmacéutica Moderna para establecer la producción de vacunas de ARN mensajero en México, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la vacuna Patria tuvo “algunos problemas” para su producción.

Destacó que hay un número de vacunas que se va a comprar a Moderna y otro a “otras empresas”.

“Y también está el tema del desarrollo de Patria que tuvo algunos problemas para su producción, entonces se está revisando eso, pero no es exclusivo para Moderna”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

Se reúne con gobernadores

Mas tarde, la jefa del Ejecutivo Federal sostuvo un encuentro virtual con las gobernadoras y los gobernadores, así como con las secretarías de Salud estatales para revisar el tema y fortalecer la estrategia nacional.

Sheinbaum Pardo indicó que la reunión también sería para unificar el mensaje en torno al sarampión: “Para que haya la misma información en todos lados y que no haya problema de que ‘en un lado se dice una cosa, en otro lado otra’, porque este no es un asunto político, es un asunto de que todos demos la misma información a todos lados”.

Gabinete de Seguridad viajaa Washington D.C.

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que integrantes de su Gabinete de Seguridad se encuentran en Washington D.C., Estados Unidos, para participar en una serie de reuniones internacionales, entre ellas un encuentro con el Comando Norte.

Al ser cuestionada sobre si un equipo del gabinete viajaría a la capital estadounidense para reunirse con funcionarios, la mandataria federal explicó que algunos titulares ya se encuentran allá y otros se sumarán en las próximas horas.

Llega a Cuba 800 toneladas de ayuda humanitaria

Así también, indicó que las más de 800 toneladas de ayuda humanitaria que México envió a Cuba, en dos buques, llegarán mañana a la isla.

Sheinbaum Pardo adelantó que se prepara otro cargamento de ayuda humanitaria: “Regresa el barco y se va a hacer un segundo envío, y así se va a estar enviando”.

Y al ser cuestionada sobre si su administración evalúa impulsar el voto electrónico tal como lo ha hecho Brasil, la mandataria federal explicó que el principal obstáculo es presupuestal, aunque reconoció que el mecanismo tiene ventajas y desventajas.

Cierre de espacio aéreo en El Paso, Texas

Y a pregunta expresa sobre el cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, ante reportes sobre presuntas actividades ilícitas, la mandataria aseguró que el Gobierno de México no tiene información que confirme el uso de drones por parte de cárteles en la frontera con Estados Unidos.

“No hay ninguna información de uso de drones en la frontera”, afirmó.

Ante la pregunta de si el Gabinete de Seguridad investiga el caso, Sheinbaum indicó que, en caso de que autoridades estadounidenses como la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) tengan información, esta puede ser compartida con el Gobierno mexicano.