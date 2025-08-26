Pide disculpas por viaje a Las Vegas en días laborales

El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, admitió su viaje a las Vegas en Estados Unidos, en días laborales, pero afirmó que no utilizó recursos públicos y tampoco desatendió sus funciones como autoridad.

El edil partió de Cuernavaca el jueves pasado y regresó el domingo, y ayer lunes acudió al evento de la gobernadora Margarita González Saravia para anunciar el homenaje que rendirán a las “Mujeres de la Independencia” en el 215 aniversario del inicio del Grito de Independencia.

Antes del evento oficial, el edil admitió su error de viajar en días laborales.

“Mi error fue haber salido en días laborales, pero no utilicé recursos públicos sino personales, y no fui ajeno a la solución de la problemática, ya que los medios tecnológicos permiten estar cerca a pesar de la distancia”, dijo.

Informó que tras las lluvias de la madrugada del jueves que provocaron daños a casas habitación y vialidades en la capital del estado, convocó a una reunión de gabinete el viernes por la mañana en la que se asignaron tareas específicas a cada uno de los titulares.