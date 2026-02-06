Pide Eduardo Ramírez mayor control en reforma electoral

Luego de la detención del alcalde de Morena en Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, por sus presuntos nexos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, consideró que la propuesta de reforma electoral debe incluir mayores controles para evitar la intromisión del crimen organizado en los procesos políticos.

Entrevistado tras el aniversario de la Constitución, el mandatario estatal se deslindó de contar con información específica sobre el caso pues “no tengo datos de otros estados”.

No obstante, Ramírez subrayó la necesidad de reforzar los mecanismos de revisión de perfiles dentro de los partidos políticos, al advertir que se trata de un tema delicado que debe atenderse con rigor institucional.