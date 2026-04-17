Pide Esquivel cambiar fecha de elección judicial

La ministra Yasmín Esquivel Mossa admitió que la reforma judicial aún tiene retos que es imperante atender a la brevedad, pues las próximas elecciones del Poder Judicial están a la vuelta de la esquina.

Entre ellas, reconoció que la fecha de la elección no debe ser concurrente con las elecciones de cargos al Poder Ejecutivo y debe aplicarse un examen universal a todos los aspirantes a ser juzgadores.

Durante la presentación del libro “Reflexiones sobre la elección judicial 2025 en México”, la ministra habló de los retos que conlleva la reforma constitucional de 2024. En su discurso llamó al legislativo a reconsiderar restablecer los trabajos de las salas de la Corte y no limitar los trabajos al pleno.

También refirió que el año pasado se puso en marcha la etapa de campaña de un proceso que implicó la modificación a fondo de una función fundamental del Estado mexicano: la de impartir justicia, una justicia para todas y todos.

Entre otros aspectos a mejorar para una próxima elección judicial, Yasmín Esquivel priorizó, también, la necesidad de tener homogeneidad en las convocatorias que emiten los Comités de Evaluación de los tres Poderes y la flexibilización de las reglas de campaña por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

Esquivel Mossa también se refirió a la ampliación del periodo de campañas; mayor difusión oficial de la elección; que se precise previamente las especialidades de los cargos judiciales en disputa; la reducción del número de personas candidatas; y la definición del género de la persona a ocupar cada puesto.

En la presentación del libro estuvieron presentes Xiuh Tenorio Antiga, director General del Centro de Capacitación; Claudia Valle Aguilasocho, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como las y los autores que dieron vida a la citada obra.