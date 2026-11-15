Pide Fox respetar los resultados electorales de 2006

Después de que declaró en una entrevista que hizo ganar a Felipe Calderón la elección presidencial de 2006, el expresidente Vicente Fox Quezada afirmó que respeta a las instituciones y autoridades electorales.

En un comunicado compartido en redes sociales comentó que ha dedicado su vida a defender la libertad, democracia y alternancia en el poder político.

“He vivido, he aprendido y sigo aquí, con la experiencia de los años y el corazón puesto en México. Hoy, mi compromiso permanece firme: Servir, sumar y defender los valores en los que creo”, declaró Fox.

Agregó que le quedó claro que nadie debe adjudicarse la decisión de millones de mexicanas y mexicanos que acudieron a las casillas y emitieron su voto.

Destaca labor de habitantes

Además, destacó la labor de las y los habitantes, quienes merecen educación, salud, seguridad y oportunidades “para construir un mejor futuro”.

“Seguiré aportando mi experiencia, participando con apertura y defendiendo con firmeza mis convicciones. Porque más allá de cualquier diferencia hay algo que nos une y debe estar por encima de todo: México y el futuro de nuestros hijos y nietos”.

Hice que ganara Calderón: Vicente Fox

Durante el programa Conversaciones con Cebrián, del medio digital de comunicación The Objective, Fox Quezada reveló que en la elección presidencial de 2006 hizo que el candidado del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón, ganara los comicios.

“Lo puede decir aquí: Hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso. Pero yo me dije a mí mismo que la sucesión en el país debía quedar en las mismas manos de mi partido”, sostuvo.

La declaración llegó a la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que consideró que respaldaban las acusaciones de fraude electoral durante el proceso en el cual Andrés Manuel López Obrador perdió por un margen mínimo de diferencia.

Asimismo, la dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, acudió a la Cámara de Diputados con el fin de pedir la creación de una comisión especial para investigar la elección presidencial de 2006.