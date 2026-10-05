Pide Friedrich Merz a Putin poner fin a la guerra

El canciller alemán Friedrich Merz viajó a Kiev para mostrar su apoyo a Ucrania en un momento en que la capital se enfrenta a un recrudecimiento de los ataques rusos, que volvieron a tener como objetivo un puente.

Dos de los ocho puentes con los que cuenta Kiev para cruzar el río Dniéper fueron atacados en los últimos días por drones a reacción rusos —difíciles de interceptar—, lo que provocó enormes atascos.

“Impacto en la calzada del puente del Norte. Los servicios de emergencia se dirigen al lugar”, anunció por la mañana el alcalde Vitali Klitschkó en Telegram.

Poco antes, las autoridades ucranianas habían emitido una alerta por drones que se dirigían a la capital.

Por su parte, Merz llegó a Kiev por la mañana del domingo y declaró en un comunicado que había acudido porque “Ucrania necesita todo nuestro apoyo en las próximas semanas”.

“Si no se detiene a Rusia, su maquinaria bélica se volverá tarde o temprano contra nosotros”, afirmó.