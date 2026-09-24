Pide hija de Ernesto Ruffo prisión domiciliaria para su padre

El próximo viernes se definirá si el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, llevará su proceso penal por huachicol fiscal en prisión domiciliaria.

Verónica Ruffo, hija del exmandatario panista, informó que ese día está programada una audiencia solicitud de cambio de medida cautelar en la que pedirán a la jueza de Control, Alejandra Ramírez de la Vega, prisión domiciliaria para su padre.

Precisó que la diligencia está prevista para las 10:30 de la mañana del viernes, en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Y destacó que la audiencia será privada y por videoconferencia.

Para Verónica Ruffo, su padre debería estar en prisión domiciliaria porque cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Ejecución Penal, pues tiene 70 años, además de que presenta diversos problemas.