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Pide Itzel Castillo rigor por el crimen de periodista

Julio 08 del 2026
Pide Itzel Castillo rigor por el crimen de periodista

La presidenta del Senado de la República y secretaria de las Mujeres designada, Laura Itzel Castillo Juárez, condenó el asesinato de la periodista veracruzana Roxana Guzmán, y exigió una investigación del caso con perspectiva de género y sin revictimización.

“Su muerte nos duele, cuando una mujer periodista es privada de la vida, no sólo se agrede a una persona y a una familia sino que también se lastima la libertad de expresión, el derecho de la sociedad a estar informada”, expresó.

Exhorto

Castillo Juárez hizo un exhorto a que el crimen se investigue con rigor y sin descartar ninguna línea de investigación, incluida la relacionada con su ejercicio periodístico.

Subrayó que para evitar cualquier forma de revictimización, ninguna versión o dicho proveniente de los agresores puede utilizarse para justificar la violencia ni para desplazar la atención del asesinato del que fue víctima la comunicadora.

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