Pide licencia Beatriz Mojica al Senado

A una semana de que Morena emita la convocatoria, la senadora Beatriz Mojica Morga solicitó licencia para separarse de su escaño, a fin de participar en la encuesta para definir la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero y la candidatura a la gubernatura.

En un comunicado, la legisladora dijo estar lista para asumir con responsabilidad, unidad y amor profundo los nuevos retos que vienen para dicha entidad.

En un mensaje difundido en redes sociales, afirmó que “los cargos son temporales, pero el compromiso por Guerrero es para toda la vida”, por lo que su objetivo es “caminar junto al pueblo para profundizar la transformación y defensa de la soberanía”.

Beatriz Mojica subrayó que presentó la solicitud de licencia “con responsabilidad y con pleno respeto a las reglas de Morena”, con la tranquilidad de haber servido a su estado desde el Senado de la República con convicción, trabajo y resultados, y con la certeza de que se aproximan nuevos retos para los que “estoy lista”.