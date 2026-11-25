El senador Luis Donaldo Colosio Riojas informó que competirá por la gubernatura de Sonora, siendo abanderado únicamente por Movimiento Ciudadano (MC), y aseguró que no teme una elección de Estado.

En entrevista de medios en el Senado, el hijo del excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta, explicó los motivos personales y políticos de su decisión.

“Es la oportunidad de poder representar y trabajar por la tierra que me vio nacer, de la misma forma que pude ser recíproco con aquella tierra que me adoptó (Nuevo León). Esta es una oportunidad de hacer lo propio con mi tierra de origen, con la tierra de mi padre, como sonorense”, afirmó.

Reconoció que la contienda electoral será dura, “pero yo confío en que será también una contienda honorable, con propuestas y sin las bajezas que las personas estamos ya hartos de ver en nuestros comicios”, subrayó.

Descartó que la elección se reduzca a tercios entre Morena, PRI-PAN y MC, como algunos prevén.

Adelantó que será “una contienda complicada, una contienda pesada, de mucho trabajo, de mucha propuesta, sobre todo de mucho caminar”, anunció.