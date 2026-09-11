Pide Martínez ponerse las pilas de cara a elecciones

El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, aseguró que está garantizado el respeto al voto en las elecciones del próximo 6 de junio, por lo que exigió a la oposición que no descalifique el proceso a priori.

En entrevista de medios, aseguró que la contienda la va a decidir la ciudadanía, por lo que exhortó a todos los partidos “que se pongan las pilas” y postulen buenos candidatos, porque advirtió que incluso Morena puede perder si escoge malos perfiles.

Proceso garantizado

“El proceso electoral está garantizado, es un órgano independiente, no hay forma de que, como antes, un partido incida en la organización del proceso electoral. Hoy más que nunca está garantizada la libertad del voto. En este caso, yo nomás les sugiero a todos los partidos, incluyendo al mío: pónganse las pilas, elijan a las mejores candidatas y candidatos, cumplan los que están gobernando hoy para que la gente pueda seguir creyendo en un partido y van a tener los mejores resultados”.

Higinio Martínez insistió en que los resultados de la elección no los van a decidir los partidos sino los ciudadanos.

“Aquel partido que presente las mejores propuestas, las mejores candidatas o candidatos, aquellos en verdad que no tengan mancha, que tengan relación, que tengan el respeto, el apoyo de la gente, son los que van a ganar en la elección del 6 de junio. Entonces, no van a ser ni los dimes ni los diretes, ni los señalamientos, ni las acusaciones que nos hagamos en el terreno declarativo; van a ser los mejores candidatos de todos los partidos, los que penetren, los que generen confianza en la gente los que van a ganar”, sentenció.

No puede limitar expresiones

El senador mexiquense aseguró que los senadores no van a descuidar su trabajo ni su responsabilidad legislativa por el proceso electoral que este jueves se puso en marcha. Sin embargo, aclaró que como presidente de la Mesa Directiva no puede limitar las expresiones de los legisladores ni pintar una raya entre el discurso legislativo y la propaganda electoral.