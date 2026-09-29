Pide Maru Campos a la SCJN blindar elecciones

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, defendió la ley que aprobó el Congreso estatal para que una elección se anule si en esta interviene el crimen organizado, y que no pueda competir quien tenga vínculos con la delincuencia.

En un video publicado en sus redes sociales, la panista sostuvo que esta reforma no fue una ocurrencia sino una respuesta a un problema que, dijo, “hemos visto pasar en México”, en donde hay entidades donde el narcotráfico decide quién se registra, quién compite y quién gana.

Campos lanzó un dardo a Sinaloa, donde el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, enfrenta acusaciones en EE. UU. por presuntos pactos con Los Chapitos. De acuerdo con lo que acusó Campos Galván, en estados así la gente vota “pero la elección ya está decidida por quien tiene las armas”.

“Chihuahua dijo: aquí no. Y lo dijimos juntos. Esa reforma la votaron a favor todas las fuerzas políticas del Congreso del Estado. Todas, menos Morena”, condenó la gobernadora chihuahuense.

Y acusó que oficialismo no solo se opuso a esta ley, sino que al no alcanzar los votos para frenarla en el Congreso local, buscó tumbar esta iniciativa a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Ese asunto se resuelve mañana martes 29 de septiembre. Está en la lista pública del pleno: cualquiera puede consultarlo”, indicó Maru Campos.

La gobernadora advirtió que lo que está en juego no es un artículo de una ley estatal, debido a que el tema implica los alcances sobre si un estado de la República puede defender sus comicios del crimen organizado.