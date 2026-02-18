Pide ONG no ridiculizar a infancias Therians

La organización Tejiendo Redes Infancia hizo un llamado a no ejercer prejuicios adultocentristas que consideren inferiores o irresponsables a niñas, niños y adolescentes “Therians”, pues podría incrementarse el riesgo de ciberacoso, acoso escolar y estigma.

En las últimas semanas, se viralizaron videos y entrevistas de jóvenes “therians”, quienes se identifican y actúan como animales. En redes sociales como TikTok e Instagram, las juventudes se muestran usando máscaras de perros, gatos, zorros y otros animales, y a su vez, adoptan su forma de moverse y caminar.

La organización advirtió que existe un riesgo a la estigmatización y la violencia digital, lo que puede afectar el derecho a la no discriminación, a la integridad personal, a la participación y a la vida cultural en línea.

La ONG hizo un llamado a acompañar sin estigma y de manera no invasiva, para observar posibles aislamientos, hostigamiento, autolesiones, acoso escolar o violencia digital en estos jóvenes.

“En las últimas semanas, un reto viral asociado a la etiqueta ‘therian’ ha escalado en redes sociales y, a través de notas de prensa, se instaló como noticia que alarma a personas adultas por supuestas afectaciones a la salud mental adolescente, mientras habilita olas de burla y hostilidad”, indicó la organización.

Explicó que el llamado “fandom peludo” tiene una amplia expresión en la última década, principalmente en los Estados Unidos, como parte de las culturas juveniles asociadas al cosplay. Informó que existen otras comunidades llamadas Therians u Otherkin que se socializan en entornos digitales, que no significan necesariamente un padecimiento psiquiátrico o disociación con la realidad.

Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, exhortó a medios de comunicación a no estigmatizar y, en cambio, ofrecer información verificada sobre las condiciones identitarias propias de la edad, el desarrollo psicológico y las expresiones culturales en el entorno digitales.