Pide ONU investigar asesinato de buscadora

Tras el asesinato de Patricia Negrete Tafoya el pasado 23 de junio y de tres buscadoras más privadas de la vida en 2026 en el estado de Guanajuato, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió una investigación expedita y protección para las madres buscadoras.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Andrea Bolaños Vargas, planteó como muy preocupante el asesinato de Patricia Negrete Tafoya.

La relatora de la ONU expresó su solidaridad con los colectivos de buscadoras “y reconozco su incansable y fundamental labor por la defensa de derechos humanos en un contexto altamente violento y riesgoso”.

En la plataforma digital instó al Estado mexicano a investigar pronta y exhaustivamente con perspectiva de género, dar máxima prioridad a la violencia contra defensoras buscadoras y garantizar protección efectiva y no repetición de estos hechos.