Pide oposición expulsar a Enrique Inzunza de Comisión

Senadores de oposición exigieron al coordinador de Morena, Ignacio Mier, quitar la presidencia de la Comisión de Estudios de Legislativos del Senado de la República a Enrique Inzunza, al dejar la bancada y ser solo un legislador sin partido, además de la investigación y señalamientos en Estados Unidos de sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Los legisladores opositores señalaron que Enrique Inzunza ni siquiera debería ser senador de la República y lo menos que puede hacer Morena es quitarle la Comisión de Estudios Legislativos, desde donde el señalado de vínculos con el narco dirigió la reforma judicial y “palomeó” a muchos de los actuales jueces.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, lamentó no solo el retorno de Inzunza a su escaño luego de las acusaciones de sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, sino que Morena pretenda dejarlo al frente de una de las comisiones más importantes.

“Será decisión del coordinador de Morena, Ignacio Mier, quitarlo de la presidencia de esa comisión. Yo considero que se la quitará”, apuntó.

Por su parte, el senador del PVEM, Luis Armando Melgar, calificó de cínico el regreso de Inzunza y aseguró que fue avalado desde Palenque, no desde la actual Presidencia.

Dijo que no solo no debe presidir la Comisión de Estudios Legislativos, sino que debe ser desaforado y expulsado del Senado por las graves acusaciones que hay en Estados Unidos.