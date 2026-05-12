Pide PAN juicio político contra Rocha Moya

El PAN solicitará juicio político en contra del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

En conferencia de prensa, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, y los coordinadores en el Congreso, Elías Lixa y Ricardo Anaya, explicaron que la finalidad es buscar la separación definitiva del morenista del cargo.

Anunciaron que agotarán los recursos legales para denunciar la infiltración del crimen organizado en dicha entidad.

Y solicitarán a la Comisión Permanente la desaparición de poderes en Sinaloa, el próximo miércoles.

El presidente nacional del PAN afirmó que “el verdadero fuero político en este país, es pertenecer a Morena”.