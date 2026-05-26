Pide Papa León XIV luchar contra el dominio de la IA

“La magnífica humanidad creada por Dios se enfrenta hoy a una elección decisiva: erigir una nueva Torre de Babel o construir la ciudad donde Dios y la humanidad convivan”, reza el comienzo de “Magnifica Humanitas”, la encíclica de León XIV, de más de 200 páginas y cinco capítulos, que demuestra que la justicia y la fraternidad son posibles.

“En la era de la Inteligencia Artificial, donde la dignidad humana corre el riesgo de verse eclipsada por nuevas formas de deshumanización, tenemos el deber urgente de seguir siendo profundamente humanos. Debemos ‘desarmar la IA’”, insiste León XIV, para liberarla de la lógica de la competencia militar, económica y cognitiva.

El Papa apunta a la industria bélica, la carrera armamentística nuclear y el surgimiento de nuevos actores armados, incluidos los grupos yihadistas, que buscan perpetuar el conflicto como fuente de poder e ingresos. Luego advierte contra el uso de armas basadas en IA porque “no existe algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable”.