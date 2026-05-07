Pide Partido Acción Nacional desaparecer poderes en Sinaloa

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión formalizó su solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa, bajo el argumento de que existe una alianza entre el gobierno de dicha entidad con el narco. Además, pidieron juicio político y la detención inmediata del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Ricardo Anaya, coordinador panista en el Senado de la República, dijo que “hoy mismo estamos solicitando de manera formal desaparición de poderes en el estado de Sinaloa. Esta es una facultad del Senado de la República. Exigimos que se convoque de inmediato un periodo extraordinario y que este Senado de la República declare la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa”.

“Porque no nos confundamos, no solamente el narco se infiltró en el poder Ejecutivo, en la Fiscalía, en la policía, en su alianza con Morena y con Rocha Moya. También a través de la narcoelección judicial se infiltraron en el Poder Judicial”.

En rueda de prensa, pidió la detención inmediata del mandatario estatal y solicitó juicio político contra el gobernador con licencia.

Así también, la legisladora del PAN, Lilly Téllez, presentó en la Comisión Permanente un exhorto al senador morenista acusado en EUA de narcotráfico, Enrique Inzunza, para que solicite licencia de su escaño y enfrente los señalamientos en su contra de presuntamente haber pactado con “Los Chapitos” en Sinaloa.

En redes sociales, la senadora Téllez exigió a Inzunza ponerse a disposición de las autoridades competentes y no regresar nunca más al Senado de la República, para que mejor acuda al tribunal en Nueva York a enfrentar las acusaciones de crimen organizado.