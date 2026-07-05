Pide Petro que lo remuevan de lista de sanciones OFAC

El presidente colombiano, Gustavo Petro, solicitó “cordialmente” a su homólogo estadounidense Donald Trump que apoye su exclusión de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, en la que fue incluido en octubre de 2025 debido a presuntos vínculos con el narcotráfico.

La Presidencia de Colombia anunció la petición al informar sobre una llamada telefónica entre ambos mandatarios. Según Bogotá, Trump respondió que haría “todo lo posible” para facilitar la solicitud y describió a Petro como “una buena persona”, y recordó la reunión que ambos mantuvieron en la Casa Blanca el pasado febrero.

Durante la conversación, el presidente colombiano también expuso los resultados del programa de erradicación voluntaria de cultivos de coca, señalando que ya se eliminaron aproximadamente 30 mil hectáreas y que el objetivo es alcanzar las 41 mil hectáreas para finales de 2026.