Pide PRI protocolos claros contra el feminicidio

La senadora Mely Romero Celis (PRI) expresó su amplio reconocimiento a todas las fuerzas políticas representadas en el Senado por haber alcanzado un acuerdo unánime para dotar al Congreso de la facultad de expedir una ley general en materia de feminicidio, cuyo contenido, dijo, deberá definir claramente procesos, protocolos de prevención y atención a familiares; además de que prevenga y sancione a funcionarios judiciales que simulan investigaciones para no impactar las cifras de sus estados.

Señaló que una ley para combatir el feminicidio debe contemplar presupuesto suficiente, acciones de capacitación para que los funcionarios sepan identificar feminicidios, que tengan sensibilidad con las familias y sobre todo, enfatizó, “necesitamos homologar el delito de feminicidio en todo el país”.

Subrayó que se registra una enorme disparidad de penas entre las entidades donde una vida puede valer 20 años en un estado y 70 años en otro, lo que no solo es una desigualdad normativa, sino una forma de impunidad institucional.

La senadora del PRI recordó que organismos internacionales como la ONU y la Cepal advierten que el fenómeno del feminicidio es estructural: en América Latina al menos 11 mujeres son asesinadas cada día; en México, siete de cada 10 sufren violencia, alertó.