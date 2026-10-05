Pide Ramírez fortalecer combate a factureras

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, sostuvo que el combate a las empresas factureras debe ser uno de los puntos centrales del Paquete Económico 2027, “pues representa una de las principales vías para cerrar el enorme boquete de evasión fiscal y proteger las finanzas públicas”.

A través de un comunicado, señaló que hay que tapar el “inmenso” boquete de evasión fiscal, evitar el traslado de miles de millones de pesos al financiamiento de campañas electorales y golpear la red de complicidades “que captura instituciones y saquea las finanzas nacionales”.

Explicó que su iniciativa para combatir las factureras busca actuar desde el origen de estas estructuras y no únicamente después de que el daño fiscal o patrimonial ya se haya producido. La propuesta plantea cerrar los espacios que permiten simular operaciones, evadir impuestos y, en determinados casos, desviar recursos públicos.