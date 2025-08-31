Pide Rodríguez a morenistas apegarse a la austeridad

Durante el inicio de la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó a los legisladores de la mayoría a apegarse a la austeridad impulsada por el partido en el gobierno.

Dicha convocatoria la realizó la funcionaria federal en el marco del escándalo por la casa de Gerardo Fernández Noroña, valuada en 12 millones de pesos; las vacaciones en Tokio del secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán; y las vacaciones de varios legisladores en países europeos.

“La austeridad republicana es la base de la justicia social de la Cuarta Transformación. La austeridad no es un eslogan, una propaganda es un principio rector de nuestro movimiento, de nuestro gobierno, es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y los lujos del pasado. Desde el Poder Ejecutivo y Legislativo sigamos honrando el respaldo que Morena ha recibido de millones y millones de mexicanas y mexicanos, haciendo honor al origen de este movimiento”, pidió.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) también llamó a los diputados de Morena a aprobar la reforma electoral que propondrá el próximo año el Ejecutivo, y “vencer” nuevamente a la oposición.

“Diputados del grupo mayoritario de Morena, la reforma electoral que tenemos enfrente es una necesidad histórica y la consecuencia inevitable de la transformación que requiere el país, para dejar atrás el viejo orden y sus instituciones diseñadas para desvirtuar la política.

“Junto con ustedes, señoras y señores legisladores, hoy podemos avanzar en un segundo piso para la transformación democrática, con elecciones libres, transparentes y sin despilfarro de recursos públicos; vencer nuevamente la resistencia de quienes defienden un sistema que permitió la complicidad entre el poder político y económico, y un sistema que benefició a unos pocos a costa de las mayorías”, expresó.