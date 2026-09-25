Pide STPJF audiencia con Claudia Sheinbaum

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) solicitó una audiencia a la presidenta Claudia Sheinbaum para exponerle los problemas administrativos que prevalecen en los órganos de justicia, sin que ninguna autoridad ofrezca una solución.

En carta abierta dirigida a la mandataria, el STPJJF denunció públicamente la omisión y la falta de respuestas de fondo a sus demandas laborales por parte de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la presidencia del Órgano de Administración y de sus integrantes, así como de la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial.

En la misiva, el sindicato dirigido por Jesús Gilberto González Pimentel cita que esta organización gremial ha privilegiado el diálogo, presentado propuestas y actuado con responsabilidad institucional en la presentación de sus demandas laborales, “las cuales han sido ignoradas, postergadas y rechazadas mediante argumentos insuficientes”.

“La paciencia del gremio no puede utilizarse como pretexto para prolongar la indiferencia. Por ello, con el mandato de las y los trabajadores, planteamos demandas que requieren respuestas inmediatas, concretas y verificables”, subraya.