Pide Trump acuerdo en abril; Teherán abre navegación

La guerra con Irán está “prácticamente terminada” y un acuerdo para finales de mes es “posible”, aseguró este miércoles el presidente estadounidense Donald Trump.

Si bien sigue expresando optimismo sobre el resultado de las negociaciones con Teherán antes de que expire la tregua, el próximo 21 de abril, parece, no obstante, reacio a ceder.

El presidente decidió enviar 10 mil soldados adicionales a la región, una medida para aumentar aún más la presión sobre la República Islámica e impulsarla hacia un acuerdo rápido.

Pero algo también parece estar gestándose en Teherán: fuentes iraníes informaron que Irán está proponiendo, como parte de las conversaciones en curso, permitir que los barcos transiten de forma libre por el lado omaní del estrecho de Ormuz sin riesgo de ataque.

Los contactos entre Washington y Teherán, a través de mediadores, continúan de forma intensa, aunque la Casa Blanca negó trabajar en una prórroga de dos semanas del alto el fuego para dar una oportunidad a la diplomacia.

Una nueva ronda de conversaciones podría tener lugar la próxima semana.

Los detalles aún se están ultimando: de hecho, todavía no se ha fijado ni la fecha ni el lugar.

En tanto, Islamabad podría volver a ser sede de las negociaciones, pero no antes del próximo 18 de abril.

El Pentágono espera una orden de Trump para intervenir en Cuba

En otro tema, el Pentágono estaría intensificando su estrategia de posibles planes de intervención militar en Cuba, de acuerdo con medios locales.

De acuerdo con funcionarios, citados bajo condición de anonimato, por el rotativo USA Today el Pentágono estaría afinando planes sobre Cuba a la espera de órdenes directas del presidente, Donald Trump.

Dos fuentes familiarizadas con el asunto informaron al medio estadounidense que se están elaborando planes de contingencia por si el presidente de EE. UU. ordenara una intervención en la isla. Trump no ha anunciado planes de invadir Cuba, pero ha planteado la idea.