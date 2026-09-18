Pide Ulises Mejía revisión de encuesta en Morena

Tras su ausencia en el evento donde la dirigencia nacional de Morena oficializó a la senadora con licencia, Verónica Díaz, como coordinadora estatal en Defensa de la Transformación en Zacatecas, Ulises Mejía Haro, diputado federal con licencia y aspirante a dicho cargo, luego de un día de silencio este jueves informó que ha solicitado una revisión a fondo de los datos y la metodología de la encuesta interna, además de pedir “serenidad” a sus simpatizantes.

Esta postura surge luego que este martes fue anunciada la designación de Verónica Díaz —excuñada del gobernador David Monreal— como coordinadora estatal, lo que también la convierte en virtual candidata de Morena a la gubernatura en el 2027.

El nombramiento causó fricción debido a que diversas mediciones previas colocaban a Mejía Haro como el puntero en las preferencias para encabezar la coordinación y generó especulaciones por su ausencia en el evento de presentación realizada en la Ciudad de México.