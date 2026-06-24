Pide Velasco a embajadores redoblar esfuerzos

En reunión virtual, el canciller Roberto Velasco llamó a embajadoras y embajadores, así como al cuerpo directivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a redoblar esfuerzos con el fin de posicionar a México en el exterior.

En “un diálogo franco y abierto”, de acuerdo con la SRE, Velasco también invitó a las embajadoras y a los embajadores a trabajar “por facilitar la comprensión de nuestro país transmitiendo los resultados del Gobierno de México en materia de bienestar compartido, seguridad y desarrollo económico, entre otros logros clave del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

El canciller solicitó a las y los representantes de México en el exterior consolidar estrategias que permitan contribuir con el fortalecimiento de la presencia en el escenario mundial.

En el encuentro virtual se enfatizó en la proyección de “una imagen completa de México como el país democrático, productivo y estable que es”.

También la promoción de oportunidades económicas, como el Plan México y los polos de desarrollo “que muestren al país como uno de los motores industriales de crecimiento del mundo”.

El canciller mencionó en sus redes sociales que fue un diálogo “productivo y constructivo” en el que pidió redoblar esfuerzos “para identificar coincidencias y generar resultados concretos en beneficio de nuestras sociedades a partir de nuestras capacidades diplomáticas”.

“Resalté la importancia de una tarea apremiante: la forma en que el mundo entiende a México”, compartió.

Subrayó que México es una de las principales economías del mundo, “con una democracia consolidada y activa, un socio comercial de primer orden y una de las civilizaciones más ricas del planeta”.

“En ese sentido, los convoqué a proyectar una imagen positiva, moderna y equilibrada de México, ejerciendo una diplomacia proactiva que presenté iniciativas con resultados concretos y verificables”, agregó.