Pide Villarreal respeto ante marcha de la Generación Z

Sobre la llamada a la marcha que realizará este sábado la “Generación Z”, el gobernador Américo Villarreal Anaya fijó una postura de respeto de su gobierno a los derechos constitucionales de reunión, manifestación y libertad de expresión de todas y todos los tamaulipecos.

“Reconocemos especialmente el compromiso de las juventudes que buscan expresar ideas, inquietudes y propuestas para el bienestar de nuestro país”, expresó el mandatario tamaulipeco a través de sus cuentas en las redes sociales.

Dijo que en una sociedad participativa es fundamental que cualquier expresión pública se dé en un ambiente de paz, legalidad y responsabilidad colectiva, “por ello hacemos un llamado respetuoso a quienes participen, así como a los actores políticos, mediáticos y sociales, para que contribuyan a mantener la serenidad, la cordura y el respeto mutuo que distinguen a Tamaulipas”.

Villarreal Anaya exhortó a los ciudadanos a mantenerse alerta frente a la desinformación que circula en estos días y que puede generar confusión o temor.