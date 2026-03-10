Pide Vladimir Putin una rápida solución política

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, abordaron el lunes la guerra con Irán y el conflicto en Ucrania durante una conversación telefónica “franca y constructiva”, según informó el Kremlin.

Putin y Trump mantuvieron una llamada de una hora, su primera conversación desde diciembre, y fue Washington que buscó el diálogo, según declaró el asesor diplomático de Putin, Yuri Ushakov, a agencias de noticias rusas.

“Se hizo hincapié en la situación del conflicto con Irán y en las negociaciones bilaterales en curso con representantes de Estados Unidos para resolver la cuestión ucraniana”, declaró Ushakov.

Ushakov añadió que Putin pidió una “rápida solución política y diplomática” a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha sido un aliado clave para Rusia.