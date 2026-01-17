Piden a Claudia fortalecer seguridad en Sinaloa

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, y legisladores de su bancada solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum que fortalezca la seguridad en Sinaloa, ante el aumento de violencia y homicidios en la entidad.

A través de un punto de acuerdo, presentado a la Comisión Permanente, los priistas expusieron que es indispensable atender de manera urgente la violencia que se vive al interior del país, pero específicamente en Sinaloa a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), al tratarse de una de las entidades con los más altos niveles de violencia en el país.

Detallaron que Sinaloa registra una tasa de homicidios de 46.95 por cada 100 mil habitantes, cifra muy superior a la media nacional de 19.3.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad cerró 2025 con mil 654 homicidios dolosos, colocándose entre los estados con mayor incidencia delictiva.

“Hoy más que nunca es fundamental orientar el trabajo de estos elementos a garantizar la paz, la estabilidad y la gobernanza en el país, particularmente en los estados que atraviesan una situación de crisis”, señalaron.