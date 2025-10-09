Piden a ediles cláusulas para inhibir narcocorridos

En la antesala de los festejos de fin de año, el secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia Lozano, pidió a los presidentes municipales de Morelos estipular en los contratos con los grupos musicales, sobre todo del estilo regional, una cláusula para inhibir la apología del delito y los narcocorridos.

Explicó que la reforma al Código Penal aprobado en septiembre de este año, establece que quienes organicen o difundan mensajes, contenidos o expresiones que exalten, justifiquen o promuevan conductas delictivas o a personas vinculadas con la delincuencia organizada, podrán enfrentar sanciones que van de seis meses a un año de prisión, así como multas de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA’s).