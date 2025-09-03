Piden a entidades federativas homologar la Ley de Búsqueda

Durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió a los gobiernos estatales que se apliquen los cambios a la Ley General de Búsqueda, aprobadas en julio, para que haya registros claros y transparentes en la materia.

También que se inicien las carpetas de investigación por cada una de las personas desaparecidas y que autoridades de los tres niveles de gobierno vinculen sus sistemas y registros con la plataforma única de identidad.

Registro

Explicó que ahora van por usar la clave única de registro de población, la CURP biométrica, como una herramienta no solo de identidad sino de búsqueda de desaparecidos o no localizados, y se consolidará así un nuevo modelo donde los estados juegan un papel muy importante.

Detalló que en materia de búsqueda abordó una sentida demanda de las familias e integrantes de colectivos y es que se les brinde acompañamiento.

También convocó a los estados a una jornada nacional de capacitación y actualización, dado que la reforma establece que todas las entidades deben contar con fiscalías especializadas en desaparición.