Piden a FGR atraer caso de Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer a la “brevedad” el caso del asesinato de su esposo y exalcalde, Carlos Manzo, al considerar que es competencia federal debido a la participación del crimen organizado.

Al no ser recibida por la fiscal Ernestina Godoy Ramos, a quien solicitó tener acercamiento desde hace meses, la funcionaria acudió este martes a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México con el fin de realizar la petición formal.

“Hace algunos meses había solicitado a la fiscal Ernestina (Godoy) tener un acercamiento con ella. Sin embargo, entiendo la serie de ocupaciones que tiene. A diez meses del asesinato de Carlos, creo yo que es muy importante que la Fiscalía General de la República sea quien atraiga el caso. No podemos fraccionar el tema de que una parte la esté investigando el estado de Michoacán y otra parte la FGR”, comentó.

Entrevistada al salir de la sede de la FGR, la lideresa del Movimiento del Sombrero consideró que el hecho de que ya haya intervenido la delincuencia organizada en el homicidio registrado en noviembre del año pasado es motivo para que el asunto se atraiga a la “brevedad” por esta dependencia.