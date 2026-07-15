Piden a gobernadora solicite licencia y presente denuncias

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que “por decisión ética personal”, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, debería solicitar licencia, a fin de que las autoridades puedan investigar la filtración de diversos audios con presuntas conversaciones entre la mandataria estatal y supuestos asesores externos del FBI.

En conferencia de prensa, explicó que la posibilidad de que haya existido una conversación de ese tipo, en la que presuntamente la gobernadora se comprometió a compartir información de las mesas de seguridad, que debe ser confidencial, resulta sumamente grave.

“Cuando se conoció la cancelación de su visa, la gobernadora requería dar una explicación amplia. El asunto fue presentado como un trámite personal sin atender las implicaciones institucionales. Hoy ya no se trata únicamente de una visa. Los audios cuya autenticidad ha reconocido la propia gobernadora plantean dudas sobre una posible combinación entre sus gestiones personales ante autoridades estadounidenses y la información a la que tiene acceso por su responsabilidad pública”, explicó.

Monreal aconseja presente denuncias penales

En tanto el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reprobó la filtración de los audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en los que presuntamente ofrece dar información de seguridad a representantes del Gobierno de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, el legislador dijo que la gobernadora morenista es víctima de espionaje, por los dos audios de conversaciones privadas que se filtraron, por lo que le recomendó presentar denuncias penales.